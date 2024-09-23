Умєров: Україна очікує поставок не тільки американських F-16, а й Mirage-2000 французького виробництва

Україна очікує від країн-партнерів поставок не тільки винищувачів F-16 американського виробництва, а й Mirage-2000 французького виробництва, а також і веде переговори щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зараз у нас уже є від партнерів те, що вони коммітмент (зобов'язання поставити - ІФ-У) дають щодо F-16, коммітмент дають щодо Міражів, коммітементи або консультації тривають щодо Гріпенів, консультації тривають щодо Єврофайтерів. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Скоро в нас уже будуть результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, скоро ми повідомимо", - сказав Умєров в ефірі національного телемарафону.
За його словами, раніше відомство було сфокусоване на тренуваннях льотчиків, на інфраструктурі для винищувачів, а також на експлуатаційних платформах, а тепер націлене на досягнення переваги в повітрі над зс рф.
"Ми працювали торік над тим, щоб сфокусуватися на тренуванні пілотів, над тим, щоб отримати платформи, побудувати всю потрібну інфраструктуру, а цього року ми сфокусуємося, як це збільшити настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі. Ці процеси вже налагоджені, але потребують масштабування, і з цим ми зараз працюємо. І в нас уже є рішення, над якими ми вже з партнерами працюємо", - сказав міністр.
Говорячи про переговори з іноземними партнерами про постачання літаків, Умєров розповів: "Ворог використовує до 300 літаків, до 300 вертольотів, тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. Ми їм також пояснюємо обґрунтовано, які платформи нам потрібні, яке озброєння вони повинні мати".
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