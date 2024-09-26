Федоров: Зниження виплат вчителям після підвищення військового збору є проблемним питанням

Зниження виплат вчителям на 3,5% після підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру такої заробітної плати, тому буде здійснено спробу вирішити його в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.
Про це повідомив віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
"Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік", - сказав він.
Федоров уточнив, що одним із можливих інструментів вирішення цієї проблеми може стати освітня субвенція.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків. В документі передбачено підвищення військового збору з 1,5% до 5% на період до кінця року, у якому буде припинено воєнний стан.
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