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Трамп: У мене хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що мав хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена. Про це Трамп заявив в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.

Як пише видання, багато антиукраїнських правих вважають, що Трамп поділяє їх ворожість до президента України Володимира Зеленського, але сам кандидат у президенти США заявив, що йому подобається Зеленський.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається. Тому що під час обману з імпічментом… він міг сказати, що не знав, що розмова записана… Але замість того, щоб висловитися і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", - сказав Трамп.

У вересні 2019 року спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ініціював розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Розслідування, що передувало офіційному оголошенню імпічменту, було розпочато у зв'язку з заявою анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Зеленський, Трамп
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