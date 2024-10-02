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Шмигаль: До кінця року Україна виготовить 1,5 млн безпілотників

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До кінця року Україна виготовить 1,5 млн безпілотників, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що уряд щоденно працює з партнерами над збільшенням постачань та посилює розвиток власного оборонно-промислового комплексу.

Раніше, у лютому 2024-го, голова Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що у 2024 році Україна досягне цілі виробництва 1 млн дронів на рік. Також він заявляв, що 90% безпілотників, які зараз країна використовує на полі бою, її ж виробництва.

Окрім цього, 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, котра дасть старт сертифікації приватних шкіл для навчання операторів дронів – уже є критерії для ліцензування.

Шмигаль
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