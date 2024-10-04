НБУ: Обсяги приватних грошових переказів у серпні зменшилися

Обсяги приватних грошових переказів у серпні зменшилися на 15,9% та становили 0,8 млрд доларів.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 21,4%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 1,6%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 11,7% переказів менше ніж у серпні минулого року, зі свого боку потік через неформальні канали зменшився на 20,8% порівняно з серпнем минулого року.
Усього за січень‒серпень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 14,3%: чиста оплата праці скоротилася на 27,2%, водночас приватні трансферти зросли на 13,1%.
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