В Україні спростували заяву рф про нібито атаку на Курську АЕС

Джерела в українських спецслужбах спростували інформацію, яка з'явилася у російських Telegram-каналах, що ЗСУ нібито спробували атакувати Курську атомну електростанцію.

Про це повідомили "Суспільне".

Раніше російський Telegram-канал SHOT написав, що нібито було випущено чотири ракети, і всі вони були збиті ППО. SHOT також заявив про пожежу приблизно за 5 км від станції і що Курська АЕС працює у штатному режимі.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про збиття безпілотника в районі Курчатова.

"Атаку" на Курську АЕС спростував керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності", - прокоментував Коваленко.

"Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - повідомив керівник ЦПД.

Курчатов - третє за величиною місто у Курській області, там розташовується Курська АЕС.