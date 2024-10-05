Зеленський: План Перемоги - це, перш за все, посилення України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сумської області розповів представникам місцевої влади про План миру, який він представив у США.

"План Перемоги" - це, перш за все, посилення України. Це план із примусу росії до дипломатичного завершення війни. Саме примус тому, що в України має бути сильна позиція", - сказав він під час зустрічі.

Зеленський зазначив, що в України має бути геополітично сильна позиція і посилення необхідною зброєю, зокрема на яку є відповідні обмеження або якої поки що немає.

"Є ще деякі деталі, пов'язані із закінченням війни. Якщо говорити про деталі цього плану, це зброя, важка, складна, важлива для ураження військової інфраструктури російської федерації", - пояснив президент.

При цьому, План миру не скасовує Саміт миру, а посилює його, зазначив він.

"У цьому і стратегія. Україна повинна на будь-який майданчик, на будь-який саміт після закінчення війни прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за найближчі місяці. Ось приблизно так. Зараз почуємо щось від партнерів", - наголосив глава держави.

Президент розповів, що після того, як він представив план перемоги, Україна "може щось почути від партнерів".

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково максимально якісь речі, можливо, без деталізації зброї, ми суспільству скажемо", - уточнив він.

"План перемоги - не про те, як війна завтра закінчиться. А про те, як Україні бути сильною, щоб закінчити цю війну. В України має бути сильна позиція. Якщо ви вирішили зробити Україну сильною - тоді поїхали. А якщо не можете - значить, не можете. Не потрібно тоді на кожному кроці говорити, що ви хочете, щоб Україна перемогла. Підтвердіть це діями", - підсумував президент.