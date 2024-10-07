Український президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №692/2024.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.
Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:
Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що відомо про підсанкційних осіб
Олександр Акст - громадянин Німеччини, який контролював компанію "Преміум-пакет", яка нелегально ввезла чотири тонни контрабандного одягу.
Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". Примітно, що при звільненні він навіть не здав службове посвідчення.
Владислав Студенець - пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.
Зауважимо, що всі троє потрапили під санкції РНБО ще у 2021 році.
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