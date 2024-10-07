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Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній

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Український президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №692/2024.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

  • "Герман логістик сервіс",
  • "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ",
  • "Торг інвест захід",
  • "Рейніз трейдгруп",
  • "Блокріал",
  • "Укрвікбуд",
  • "Мітракорт",
  • "Грандміст",
  • "Боненторг",
  • "Будівельна фірма "Рембудмонтаж",
  • "Гріно імпекс",
  • "Прайм трейдент",
  • "Клайд-індастрі",
  • "Ареома",
  • "Бізнестрек",
  • "Альфагалактик",
  • "Барітренд",
  • "Ленокс трейдінг".

Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про підсанкційних осіб

Олександр Акст - громадянин Німеччини, який контролював компанію "Преміум-пакет", яка нелегально ввезла чотири тонни контрабандного одягу.

Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". Примітно, що при звільненні він навіть не здав службове посвідчення.

Владислав Студенець - пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.

Зауважимо, що всі троє потрапили під санкції РНБО ще у 2021 році.

Зеленський
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