Український президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №692/2024.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

"Герман логістик сервіс",

"Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ",

"Торг інвест захід",

"Рейніз трейдгруп",

"Блокріал",

"Укрвікбуд",

"Мітракорт",

"Грандміст",

"Боненторг",

"Будівельна фірма "Рембудмонтаж",

"Гріно імпекс",

"Прайм трейдент",

"Клайд-індастрі",

"Ареома",

"Бізнестрек",

"Альфагалактик",

"Барітренд",

"Ленокс трейдінг".

Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про підсанкційних осіб

Олександр Акст - громадянин Німеччини, який контролював компанію "Преміум-пакет", яка нелегально ввезла чотири тонни контрабандного одягу.

Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". Примітно, що при звільненні він навіть не здав службове посвідчення.

Владислав Студенець - пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.

Зауважимо, що всі троє потрапили під санкції РНБО ще у 2021 році.