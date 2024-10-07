Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

В Україні зросла вартість оформлення документів

106

З 7 жовтня 2024 року вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України змінюється.

Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Із 7 жовтня вартість послуг становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;
  • Проставлення апостиля - 650 грн.

З запитаннями радять звертатися до сервісних послуг через приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або за номером +38 (044) 597-87-77.

Паспортний сервіс, документи
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 7 октября 2024
Воскресенье, 6 октября 2024
Суббота, 5 октября 2024
Пятница, 4 октября 2024
Четверг, 3 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023