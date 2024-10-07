Начальник Генштабу Збройних сил Польщі: Полякам невдовзі доведеться стати зі зброєю в руках на захист своєї країни

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула заявив, що його країна потребує негайного зміцнення армії, адже все вказує на те, що полякам невдовзі доведеться стати зі зброєю в руках на захист своєї країни.
Про це він сказав у своєму виступі в Академії сухопутних військ, повідомив польський Генштаб на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
У своїй промові Кукула говорив про те, якими якостями повинен володіти сучасний командир, і в якому напрямку має розвиватися система підготовки.
За його оцінкою, трансформація Збройних сил повинна дозволити полякам виграти майбутню війну.
“Все вказує на те, що ми є тим поколінням, яке стане на захист своєї країни зі зброєю в руках. І я не маю наміру, як і ніхто з вас, програти цю війну. Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо будувати Польщу, але щось має відбутися. Ми повинні будувати збройні сили, підготовлені до такого типу дій“, – сказав генерал Кукула.
На думку генерала, на заваді цьому може стати демографічна криза.
“Потенціал противника настільки великий, що нам потрібно будувати набагато більшу армію, а це означає, що нам також потрібно впроваджувати модель універсальної служби. Щоб і професійні солдати, і резервісти, і солдати територіальної оборони були одним конгломератом“, – заявив він.
Він також навів приклади підготовки та пошуку талановитих кадрів, як це відбувається, наприклад, в армії США.
У Польщі неоднозначно сприйняли заяву Кукули. Зокрема генерал Леон Коморніцький, який є ексзаступником начальника Генштабу заявив, що Кукула “заглиблюється в наратив про залякування поляків війною”. Він назвав його небезпечним наративом, оскільки генерал має говорити формулювання не “ми не програємо”, а “росія не наважиться напасти на нас”.
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