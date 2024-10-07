Українцям розповіли, як "пережити" перехід на зимовий час без стресу

27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника переведуть на одну годину назад о 4-й годині ранку. Тобто українці спатимуть на одну годину довше.

Щоразу під час переведення годинників частина людей скаржиться на погане самопочуття.

Gazeta.ua розкаже, як пережити перехід на зимовий час без стресу.

Важливо лягати спати та прокидатися в один і той самий час щодня. За тиждень до переведення годинників лягайте і вставайте раніше. Спочатку на 15 хвилин, потім на 30, а в останні два дні - на годину. Графік сну виробиться за кілька днів і ви практично не помітите перехід на зимовий час.

Якщо вам потрібно подрімати в середині дня, зробіть це трохи пізніше, ніж зазвичай, і не довше за 30 хвилин.

Перед сном гуляйте на свіжому повітрі. Якщо немає можливості, то хоча б вийдіть на півгодини на балкон.

Займайтесь приємними справами, які приносять задоволення.

Відмовтесь від спиртних напоїв, кави. Їжте корисні продукти і пийте багато води. Обирайте легку їжу, яка б не перевантажувала шлунок.

За годину до сну відкладіть усі гаджети.

Перед сном можна прийняти ванну, що розслабляє.

Щоб прокинутися вранці, прийміть контрастний душ і використовуйте гелі та мило із цитрусовими ароматами.