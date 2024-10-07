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Зеленський: росіяни відчули, що таке війна у їхній країні, але потрібно тиснути на них ще більше

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Два місяці операції українських військових у Курській області рф – це дуже важливий етап війни. росіяни відчули, що таке війна у їхній країні. Але потрібно тиснути на росію ще більше.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 жовтня.

«Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це надзвичайно важливий етап війни. Те, що значно допомогло і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть перекидати війну до росії», – заявив він.

За словами Зеленського, за достатньої підтримки партнерів Україна зможе тиснути на росію «саме так, як потрібно, щоб у росії відчували, що війна їм нічого не дасть».

«Я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо», – додав Зеленський.

Зеленський
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