Шмигаль: Україна хоче виробляти машини розмінування спільно зі Словаччиною

Україна розраховує на запуск спільного зі Словаччиною виробництва машин розмінування з локалізацією у нашій державі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль журналістам за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною 7 жовтня.
«Співпраця в питаннях безпеки та оборони. Тут є позитивна динаміка. Нещодавно українська компанія уклала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розміщені в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів калібру 155», – сказав він.
Прем’єр-міністр зауважив, що наразі очікуються нові оборонні контракти на рівні підприємств.
«Окремо розраховуємо на запуск спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні», – сказав Шмигаль.
За словами прем’єра, йдеться про машини розмінування Божена.
Серед іншого, Шмигаль подякував Словаччині за готовність надати техніку для розмінування, яка вже є в наявності.
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