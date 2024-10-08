НБУ: Міжнародні резерви України знизилися на понад 8%

Міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Динаміка змін зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
«Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних облігацій внутрішніх державних позик та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.
Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн, а саме:
Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $552,4 млн, з яких:
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн. Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3 213,2 млн.
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