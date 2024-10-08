Нардеп: Питання зниження призовного віку у Раді не обговорюють

Народні депутати Верховної Ради не обговорюють питання зниження призовного віку українських громадян. Водночас, в армії "дають сигнали", що потребують людей з кращими фізичними можливостями.
Про це розповів народний обранець та член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко для "Громадського радіо".
Депутат зауважив, що ті "сигнали" від Збройних сил стосуються громадян 47-50 років. Оскільки через вік не всі можуть "виконувати деякі бойові завдання", які ставлять командири бригад.
На думку Івченка, в армії потрібно "навести лад", щоб не було такого, що фізично краще підготовлені військові виконують тилову роботу.
"Тоді, коли суспільство побачить порядок у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про професійнішу мобілізацію. Ми ж казали, що мобілізація має бути не так, що "всіх поспіль хапати". А лише тих, хто виконуватиме у певних частинах завдання", - пояснив він.
Щодо зниження віку для мобілізації, то такого питання немає на порядку денному комітету взагалі. Так само його не підіймають у Верховній Раді.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023