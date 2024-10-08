Нардеп: Питання зниження призовного віку у Раді не обговорюють

Народні депутати Верховної Ради не обговорюють питання зниження призовного віку українських громадян. Водночас, в армії "дають сигнали", що потребують людей з кращими фізичними можливостями.

Про це розповів народний обранець та член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко для "Громадського радіо".

Депутат зауважив, що ті "сигнали" від Збройних сил стосуються громадян 47-50 років. Оскільки через вік не всі можуть "виконувати деякі бойові завдання", які ставлять командири бригад.

На думку Івченка, в армії потрібно "навести лад", щоб не було такого, що фізично краще підготовлені військові виконують тилову роботу.

"Тоді, коли суспільство побачить порядок у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про професійнішу мобілізацію. Ми ж казали, що мобілізація має бути не так, що "всіх поспіль хапати". А лише тих, хто виконуватиме у певних частинах завдання", - пояснив він.

Щодо зниження віку для мобілізації, то такого питання немає на порядку денному комітету взагалі. Так само його не підіймають у Верховній Раді.