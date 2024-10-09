Українські підприємства легкої промисловості готові повністю забезпечити потреби Сил оборони

Представники підприємств легкої промисловості України підтримують наміри уряду розширити перелік продукції, що потрапляє під норму про локалізацію, товарами легкої промисловості та застосувати відповідні преференції для українського виробника під час оборонних закупівель.

"Українські підприємства легпрому, незважаючи на зупинення через тривоги, кадрові та логістичні виклики, проблеми з електропостачанням, на сьогодні готові повністю забезпечити потреби Сил оборони. А локалізація дасть змогу захистити робочі місця українців, наповнити бюджет і своєчасно забезпечить Сили оборони якісною українською продукцією", - сказав голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, власник "ТК Груп" Олександр Соколовський під час "круглого столу" щодо проблем оборонних закупівель у легпромі в Києві у вівторок.

Він наголосив, що наразі українська легка промисловість під час закупівель перебуває в нерівних конкурентних умовах з іноземцями - тільки на забезпечення електропостачання сукупно витрачено понад 1 млрд грн, але галузь усе одно конкурентна й ефективна.

"Однак досі існують поодинокі випадки сірого або прихованого імпорту з Туреччини, Китаю. Або - що ще гірше - з країн, у яких фактично використовується рабська або дитяча праця - В'єтнам, Бангладеш", - повідомив він.

Як найбільш обурливий приклад він навів історію з прихованим імпортом одного з постачальників Державного оператора тилу (ДТО) - "Фармінко Норд", який не лише видає за українську продукцію, замовлену у В'єтнамі, а й затримує постачання критичної для армії зимової форми на місяці.

"Жоден реальний український виробник таких затримок не допускає. Хоча в нас постійно літають ракети. А локалізація - запобіжник від таких історій", - зазначив Соколовський.

Зі свого боку заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив, що уряд уже підготував пропозиції щодо товарів, на які можуть бути розширені умови локалізації (зараз діють тільки на продукцію машинобудування - ІФ-У), і там є товари легкої промисловості.

"Наразі ми просимо виробників формувати свої позиції щодо включення продукції до переліку, але для цього вони мають розуміти системно, яким чином зроблять відсоток місцевої складової (на 2025 рік - 25%, зі щорічним приростом на 5 в.п. - до 40%) - за рахунок якої сировини, операцій, комплектувальних", - зазначив нардеп.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що міністерство підтримує тезу про те, що на торги мають приходити реальні виробники, а не посередники, і наразі завершує підготовку проєкту постанови, що запроваджує умову локалізації в оборонних закупівлях і стосуватиметься товарів легпрому.

"Давайте спільно шукати критерії для перевірки кваліфікації, щоб замовлення брали ті, хто виробляє, а не будували мережу субпідрядів і створювали перекоси на ринку", - наголосила вона.

За словами Володимира Даценка, який відповідає в Мінекономіки за публічні закупівлі, наразі готуються зміни до постанови №1275 (щодо оборонних закупівель у період воєнного стану), у яких буде визначено обов'язкове застосування критерію оцінки локалізації виробництва (25%), учасники ринку будуть подавати заявки для внесення до переліку, а також буде передбачено механізми контролю для уникнення зловживань. Зокрема, замовники матимуть можливість визначати додаткові умови перевірки локалізації, зокрема відвідати підприємство для перевірки достовірності інформації.

"Застосовуватиметься норма, коли локалізований товар матиме преференцію: тобто до торгів допускаються всі, але в українського виробника буде можливість пропонувати ціну з урахуванням нецінового критерію - і замовник заплатить трохи дорожче за товари, вироблені в Україні", - пояснила Бігун.

Вона додала, що учасники ринку можуть поскаржитися на компанії, які не відповідають, на їхню думку, критеріям локалізації, і ті можуть бути виключені з реєстру.

Відповідаючи на репліку генерального директора ДОТ Арсена Жумаділова про те, що ухвалення постанови бажано синхронізувати з планом проведення електронних закупівель на 2025 рік, Бігун зазначила, що постанова може бути ухвалена не раніше, ніж через два місяці.

"Ми підтримуємо вимогу локалізації і будемо застосовувати її з наступного року як кваліфікаційну вимогу як неціновий критерій. Цього року торги розпочнуться за планом з кінця жовтня-початку листопада", - повідомив Жумаділов, відповідаючи на зауваження представників бізнесу, що для адекватної роботи і виконання замовлення необхідне завчасне планування.

Продовжуючи дискусію щодо необхідності адекватного та завчасного планування, представник виробника українських бронежилетів Юрій Федоров зазначив, що таке планування та локалізація дозволили б українським виробникам конкурувати з іноземцями (станом на сьогодні українські виробники не можуть закрити потребу в бронежилетах).

Його позицію підтримав представник виробника шоломів, директор компанії UaRms Тарас Розквас.

"Планування дасть українським підприємцям можливість завчасно готуватися до виконання замовлення - виробляти і купувати необхідні матеріали", - додав власник компанії МІК Олег Мітрохін.