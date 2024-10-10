Шмигаль: Фінансова допомога в межах нового інструменту G7 почне надходити ще до кінця 2024 року

Україна очікує, що, попри всі затримки, фінансова допомога в межах нового інструменту G7 почне надходити ще до кінця 2024 року. Загальна сума допомоги становить 50 млрд доларів.
Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні вже до кінця цього року з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, аби вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету", - сказав Шмигаль.
Він також наголосив, що ці 50 млрд доларів будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко також наголосив на важливості цих грошей для України.
"Нещодавня пропозиція ЄК обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком. Розраховуємо на рішення G7 щодо всієї суми у 50 млрд доларів вже найближчим часом", - підкреслив він.
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