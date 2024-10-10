Дума: АРМА відтепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА), внесли до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. АРМА відтепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури, як власник Реєстру.

Про це повідомила очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

Вона наголосила, що процес віднесення ЄДРАА до об'єктів критичної інфраструктури (ОКІ) був результатом тісної співпраці АРМА з Держспецзв'язку, та Мінцифри.

"Спільно з фахівцями Держспецзв'язку та Мінцифри було проведено ґрунтовну роботу з аналізу та оцінки Реєстру АРМА на відповідність критеріям об'єкта критичної інфраструктури. Після успішного завершення цього етапу, Мінцифри, як секторальний орган, прийняло рішення про визначення ЄДРАА об'єктом критичної інфраструктури", - йдеться в її повідомленні.

Після цього до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, який веде та формує Держспецзв'язок, внесли відповідний запис.

Чому це важливо

ЄДРАА є надзвичайно важливим елементом цифрової інфраструктури України. Його використовують суди, правоохоронні, антикорупційні та інші державні органи для ефективного управління арештованими активами та забезпечення прозорості кримінальних проваджень. Він містить дані про всі активи, які арештовані у кримінальних справах, що є критичним для боротьби з корупцією та економічними злочинами.

Наразі ЄДРАА налічує понад 324 000 записів, з них — 72 000 активи в управлінні АРМА. Лише у 2024 році за рахунок ефективного управління активами АРМА забезпечило надходження майже 2 млрд грн до Державного бюджету України.

"Ця сума демонструє значний внесок Агентства у наповнення державної скарбниці та підкреслює важливість захисту Реєстру як стратегічного ресурсу", - наголосила Дума.

Публічність Реєстру запобігає корупційним ризикам у сфері управління арештованими активами, забезпечуючи прозорість та підзвітність процесів. Це дозволяє громадськості та журналістам моніторити рух арештованих активів, що є важливим інструментом громадського контролю.

Визнання Реєстру об'єктом критичної інфраструктури передбачає впровадження додаткових заходів безпеки та посилення захисту від кібератак. Це гарантує безперебійну роботу системи та захист чутливих даних від несанкціонованого доступу чи маніпуляцій. Такий статус також дозволяє залучити додаткові ресурси для модернізації та розвитку Реєстру, що в перспективі підвищить його ефективність та функціональність.

Крім того, за словами очільниці АРМА, цей крок сприяє посиленню міжнародної співпраці у сфері управління арештованими активами, оскільки підвищує довіру іноземних партнерів до української системи та створює передумови для інтеграції з відповідними міжнародними реєстрами та базами даних.