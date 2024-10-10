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Зеленський: Ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році. Про це він повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», передає Reuters.

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Зеленський
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