Зеленський: Ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році. Про це він повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», передає Reuters.

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».