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Гетманцев: Ухвалений закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до держбюджету на 30 млрд грн

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Ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про результати підвищення, то ми рахуємо, що в цьому році це буде плюс 30 млрд грн до бюджету», - поінформував Гетманцев.

За його словами, у 2025 році надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.

Голова парламентського комітету нагадав, що до основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.

Зокрема підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%, при цьому військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, доя ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітньої плати.

Встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) - 25%.

Водночас для економічного бронювання змінюється з квартального на місячний податковий період для подання звітності про виплачені фізичним особам доходи.

Гетманцев
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