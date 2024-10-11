Гетманцев: Ухвалений закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до держбюджету на 30 млрд грн

Ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про результати підвищення, то ми рахуємо, що в цьому році це буде плюс 30 млрд грн до бюджету», - поінформував Гетманцев.

За його словами, у 2025 році надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.

Голова парламентського комітету нагадав, що до основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.

Зокрема підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%, при цьому військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, доя ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітньої плати.

Встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) - 25%.

Водночас для економічного бронювання змінюється з квартального на місячний податковий період для подання звітності про виплачені фізичним особам доходи.