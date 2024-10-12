Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Відомого українського бізнесмена Валерія Кокойло викрито у співпраці з країною агресором

118

Ще один зрадник неньки, який своїми діями допомагає ворогу, сплачуючи податки до бюджету Росії. Та якби ж то він був один! Але за нашою інформацією, коло його партнерів, як і він, активно веде діяльність на непідконтрольних територіях та за “поребриком”. Ця чудова трійка з скриньки: діючий Почесний Консул Австрії у Запорізькій області, а також відомий український бізнесмен, співзасновник HD-Group - Шестопалов Борис; Аполонский Борис - бізнесмен, меценат та, звісно, Кокойло Валерій - бізнесмен, власник готельного бізнесу в Криму та ін., активно наживаються на роботі з Росією.

Нажаль, через нестабільну ситуацію в країні, такі цинічні комерсанти наживаються на війні та адаптуються до ситуативного середовища заради власної вигоди. Їх не хвилює смерть співвітчизників, вони не вважають себе винуватими у злочинах, які вони коять щоденно, вони прагнуть лише набити свої гаманці. І навіть не будемо починати про те, що податки сплачуються там, а тут оптимізуються. І не будемо казати про те, що робиться все можливе, щоб приховувати таку інформації від державних структур та розголосу.

Загалом і цілому, ділимось цією інформацією задля перемоги справедливості та покарання винуватців. Просимо та звертаємо увагу правоохоронних органів на беззаконня: яке коїться та досі непокаране. Сподіваємось, що наступного разу будемо писати про торжество справедливості!

Ось кілька фактів про зрадника: до 2018 року Кокойло Валерій був засновником та директором кількох підприємств в Україні. Він вийшов з усіх фірм до військового вторгнення РФ у 2022 році (з останнього у грудні 2021 році), або ці підприємства припинені. Замість нього в усіх цих підприємствах засновниками та директорами стали Кокойло Антоніна, або Кокойло Антон (син та дружина), крім трьох підприємств ТОВ «ТТП-2016» - там з 2021 року засновником став Буліш Олексій Миколайович, ПРБ «Будівельник» там з 2020 року став Гневковський Павло Станіславович та ПП "Моноліт 2012» там з 2021 року засновником стала Трофименко Світлана Миколаївна.

Але, за даними російських реєстрів, він, разом з Кокойло Антоном та Кокойло Антоніною (вони також мають російські індивідуальні податкові номери) є засновником діючого в росії підприємства «ООО «Крым 2015»: - Кокойло Валерій Володимирович, ІПН 910218942138, Частка: 57 828 855,40 ₽ (81.23%), з 27.11.2014;

- Кокойло Антоніна Олександрівна, ІПН 920459703774, Частка: 11 084 516,55 ₽ (15.57%), з 17.06.2015;

- Кокойло Антон Валерійович, ІПН 920161730492, Частка: 2 278 128 ₽ (3.2%), з 17.06.2015).

Підприємство працює та сплачує податки в рф. При цьому на Антоніну та Антона в Україні зареєстровано 33 діючих підприємства, на яких оформлено 122 об’єкти нерухомого майна (46 з них на тимчасово окупованій території) та 13 земельних ділянок (4 з них на тимчасово окупованій території). Дохід їхнього спільного російського підприємства за 2023 рік - 9,4 млн. руб., чистий прибуток за 2023 рік - 5,3 млн. руб.. В 2023 році підприємство сплатило до бюджету росії 377 тис. руб. податків, а за 2022 рік росії 345 тис. руб. податків. Основних коштів у підприємства на 2023 рік - 33,9 млн. руб.

Згідно цим даним, підтверджуємо незаперечний факт зради та підтримки ворога та агресора, за кошти якого була створена зброя, якою вбивають наших співвітчизників.

Кокойло
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 12 октября 2024
Пятница, 11 октября 2024
Четверг, 10 октября 2024
Среда, 9 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023