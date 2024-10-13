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Шмигаль провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону та захисту об'єктів критичної інфраструктури

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити провів нараду з головами обласних військових адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону, захисту та відновлення критичної інфраструктури і залучення інвестицій.

"Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації", - написав Шмигаль у телеграмі в суботу ввечері.

Також на нараді обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.

"Заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах. Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів", - додав він.

Крім того, на нараді приділили увагу питанню підготовки важливих для громад проєктів та залучення інвестицій у їхню реалізацію.

"Власне, для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада. У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою. Тож перед місцевою владою стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки", - наголосив прем'єр.

Шмигаль
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