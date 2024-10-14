Зеленський: За останній тиждень росія застосувала проти України понад 1300 засобів повітряного нападу

За останній тиждень росія застосувала проти України понад 1300 засобів повітряного нападу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави розповів, що окупанти випустили по українських населених пунктах близько 900 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог застосував понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Зеленський вкотре закликав західних союзників дозволити Україні далекобійні удари по цілях на території росії.

«У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості», – написав він.