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Асоціації просять владу знизити вантажні тарифи Укрзалізниці у 2025 році на 15%

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Асоціації металургів, хіміків, виробників будматеріалів та гірничодобувних підприємств просять уряд запровадити мораторій на підвищення вантажних залізничних тарифів до закінчення воєнного стану і ще на два роки після завершення бойових дій.

Про це йдеться у листі, опублікованому Національною асоціацією добувної промисловості України.

Таку ініціативу висловили об'єднання "Укрметалургпром", Союз хіміків України, Національна асоціація видобувної промисловості України, Українська асоціація виробників феросплавів "УкрФА" та Всеукраїнська спілка виробників будматервіалів у листі до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єрів Юлії Свириденко та Олексія Кулеби і міністра фінансів Сергія Марченка.

У своєму зверненні асоціації також просять знизити вантажні тарифи у 2025 році на 15%. На їхню думку, це можливо завдяки покращенню роботи "Укрзалізниці", оптимізації її витрат та підвищенню ефективності використання активів, зокрема через передачу збиткових активів Фонду держмайна або їх списання.

Вони підкреслюють, що залізничний транспорт відіграє ключову роль в економіці України, забезпечуючи 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень. Однак протягом 2021-2022 років тарифи на транспортування вугілля, руди, металу та інших вантажів значно зросли, що негативно впливає на конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках.

Повідомляється, що постійні підвищення тарифів вже призвели до значних витрат для промисловості. Наприклад, тарифи на транспортування вугілля зросли на 140%, а на зерно – на 96%. Тепер планується нове підвищення: на 19% для залізної руди та вугілля, на 12% для коксу та на 11% для зерна.

"Крім того, такі підвищення роблять українську продукцію неконкурентоспроможною на міжнародному ринку, а вітчизняні підприємства змушені або зменшувати виробництво, або відмовлятися від послуг "Укрзалізниці" на користь альтернативних видів транспорту", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця
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