МО України: До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися понад 20 тисяч громадян

Станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тисяча громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
У міністерстві нагадали, що зараз в Україні функціонують 42 центри рекрутингу, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.
У центрах не роздають повістки, а всі консультації проводяться конфіденційно, зазначили у Міноборони.
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