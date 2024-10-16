Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетичної інфраструктури та підготовки до зими

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, головною темою якого став захист енергетичної інфраструктури та підготовка до зими.
Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах», - розповів Зеленський.
За його словами, під час Ставки Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.
«Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок», - додав Президент.
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