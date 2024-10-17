Інститут Фрейзера: Україна впала у світовому рейтингу економічної свободи

Україна впала у світовому рейтингу економічної свободи зі 112-го на 150-е місце серед 165 країн та територій.

Про це свідчить щорічний звіт, опублікований 16 жовтня канадським аналітичним центром "Інститут Фрейзера".

При цьому варто зазначити, що дані в ньому ґрунтуються на показниках 2022 року, коли Україна зіткнулася із повномасштабним вторгненням російських військ та втратила контроль над значними територіями.

Так, у минулорічному звіті за підсумками 2021 року Україна мала показник 6,17 бала, тоді як у нинішньому вона мала лише 5,12. Таке скорочення стало найбільшим серед усіх країн світу.

"Сусідами" ж України за рейтингом стали майже виключно африканські країни: місця зі 145-го по 155-е посіли Гвінея-Бісау, Габон, Ірак, Ефіопія, Бурунді, Чад, ДР Конго, ЦАР, Республіка Конго та Ангола.

Також значне падіння продемонструвала сусідня Молдова – з 57-го місця (7,18 бала) на 89-те (6,49 бала). Рейтинг росії впав з 6,28 до 5,93 бала, внаслідок чого вона перемістилася зі 104-го на 119 місце.

Найбільш вільними на просторах Східної Європи та колишнього СРСР виявилися Естонія (20-е місце), Грузія (21-е), Латвія (32-е), Литва (34-е), Вірменія (36-е) та Албанія (38-е).

Загалом, як зазначають в "Інституті Фрейзера", після десятиліть повільного, але сталого зростання глобальна економічна свобода досягла піку у 2019 році, і з того часу показувала зниження показників у кожний з трьох наступних років.

Найбільш економічно вільними у 2022 році країнами були Гонконг (8,58 бала) та Сінгапур (8,55). Порівняно з попереднім роком вони помінялся місцями. На третьому місці залишилася Швейцарія, на четвертому - Нова Зеландія, на п'ятому - США. Шосте та сьоме розділили Данія та Ірландія, на восьме вийшла Канада, а дев'яте та десяте розділили Австралія та Люксембург.

Серед найбільших економік світу 11-е місце посіла Японія, 12-е – Велика Британія, 16-те - Німеччина, 19-е – Тайвань, 32-е Південна Корея, 36-е - Франція, 65-е - Мексика, 84-е - Індія, 85-е - Бразилія, 104-е - Китай. Таким чином, згадана росія в цій категорії виявилася найнижчою.

У свою чергу, найгіршими країнами для ведення бізнесу визнані Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, М'янма, Алжир, Сирія, Судан, а останні два місця, як і рік тому, посіли Зімбабве та Венесуела.

Як констатують дослідники, люди у країнах з високим рівнем економічної свободи мають і більший добробут, і більше політичних та громадянських свобод, і триваліше життя.

Так, ВВП на душу населення в країнах у верхньому квартилі країн за рівнем економічної свободи в 2022 році становив 52,9 тисячі доларів, а в чверті країн світу, найменш вільних, цей показник становив менше 7 тисяч доларів.

У країнах верхнього квартилю лише 1% населення жив у крайній бідності (маючи менш ніж на 2,15 долара на день), тоді як у країнах нижнього квартилю ця частка становила в середньому 30%. У свою чергу, очікувана тривалість життя у першій категорії країн становить 80,5 роки, а в останній – лише 64,9 роки.

Зазначимо також, що напередодні Шведська академія наук присудила премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля вченим Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону якраз за дослідження, що показали зв'язок між розвитком громадських інститутів та рівнем багатства відповідних країн.