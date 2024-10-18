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Зеленський: Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна

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Україна готується до складної та небезпечної зими. Києву важливо отримати системи протиповітряної оборони для посилення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

Зеленський
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