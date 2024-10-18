Шмигаль: Ми хочемо, аби Швейцарія брала активну участь у відбудові України

У межах Конференції з питань протимінної діяльності у Лугано Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом співпрацю у відбудові та інвестиціях.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Радий зустрічі на полях конференції з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. ... Поінформував про регіональний підхід у відбудові та патронат над областями. Ми хочемо, аби швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що у швейцарському Лугано вперше було закладено фундамент для повоєнного відновлення України. Він нагадав, що Швейцарія активно підтримує проєкти української відбудови та має намір виділити на це 5 млрд франків до 2036 року. Прем'єр також висловив вдячність за призначення спецпредставника з відновлення і зауважив, що Україна розраховує на плідну співпрацю.

"Обговорили План перемоги Президента України. Подякував за підтримку Української формули миру, а також за щиру солідарність, за надану гуманітарну та іншу допомогу нашій державі й українському народові", - додав Прем'єр.