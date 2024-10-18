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НБУ: Із 1 листопада починаємо поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень

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Із 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У регуляторі наголошують, що українцям не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

Зазначається, що з 1 листопада 2024 року НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації", - пояснюють в НБУ.

Водночас заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Зазначається, що регулятор комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.

"Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", - підкреслюють в НБУ.

Там нагадують, що наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

1 та 2 гривні зразків 2003–2007 років – з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років – з 1 січня 2023 року;

А з 1 серпня 2024 року Національний банк розпочав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

НБУ
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