Зеленський вважає реальним одночасне збереження українських позицій на фронті та тиск на окупантів на території росії

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком реальним одночасне збереження українських позицій на фронті та тиск на окупантів на території росії.

Про це він заявив у своєму виступі на саміті Європейської ради у Брюсселі 17 жовтня.

«Ми повинні продовжувати чинити тиск на росію на полі бою, і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну в росії, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти путіна за це», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна має чіткий список зброї, яка може допомогти чинити такий тиск на ворога.

А за допомогою Курської операції Україна показала: у путіна недостатньо сил, «щоб втриматися, коли ми справді чинимо тиск».

Президент додав, що також дуже важливо інвестувати в українську оборону, промислову базу та спільне виробництво, а також забезпечити Україну додатковою протиповітряною обороною.