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Зеленський вважає реальним одночасне збереження українських позицій на фронті та тиск на окупантів на території росії

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Президент України Володимир Зеленський вважає цілком реальним одночасне збереження українських позицій на фронті та тиск на окупантів на території росії.

Про це він заявив у своєму виступі на саміті Європейської ради у Брюсселі 17 жовтня.

«Ми повинні продовжувати чинити тиск на росію на полі бою, і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну в росії, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти путіна за це», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна має чіткий список зброї, яка може допомогти чинити такий тиск на ворога.

А за допомогою Курської операції Україна показала: у путіна недостатньо сил, «щоб втриматися, коли ми справді чинимо тиск».

Президент додав, що також дуже важливо інвестувати в українську оборону, промислову базу та спільне виробництво, а також забезпечити Україну додатковою протиповітряною обороною.

Зеленський
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