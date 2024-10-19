Шмигаль: МВФ затвердив п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня затвердила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, унаслідок якого очікують виділення шостого траншу в розмірі $1,1 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Виконавча рада МВФ затвердила п'ятий перегляд програми EFF, що дасть змогу Україні незабаром отримати новий транш обсягом приблизно $1,1 млрд. Ці кошти спрямуємо на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру», - написав він у Телеграмі в п'ятницю ввечері.

Прем'єр-міністр зазначив, що під час перегляду було оптимізовано графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету може буде залучено більше ресурсів.

Шмигаль подякував МВФ за незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України.

Як повідомлялося, влада України та місія МВФ 10 вересня досягли угоди на рівні персоналу (SLA) про п'ятий перегляд програми EFF.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді вказували, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.

Місія МВФ щодо 5-го перегляду програми EFF працювала з 4 до 10 вересня, уперше з початку війни вона проводила всі зустрічі в Києві.