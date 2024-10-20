Шмигаль: Збитки українських екосистем оцінюються в $65 млрд

Війна росії проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, які призвели до безпрецедентного забруднення довкілля, тож збитки українських екосистем оцінюються в $65 млрд США, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Нинішня шкода українським екосистемам оцінюється в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів і 20% природоохоронних територій України вже постраждали від війни. Під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна", - сказано в його телеграм-каналі за підсумками конференції з обговорення пункту 8 "Екологічна безпека" Формули миру.
Повідомляється, що захід відбувся в Гельсінкі за участю прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також чиновників інших держав.
"Перед усіма нами стоїть найважливіше завдання - виробити спільне бачення того, як захистити природу і життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення і конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип "ворог має заплатити", - зазначив Шмигаль.
Він назвав кілька ключових завдань, за якими потрібно узгодити спільну стратегію. Це - відстеження, реєстрація та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни рф проти України; збирання цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від партнерів нашої держави; напрацювання наступних спільних кроків щодо притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, вчинені проти України.
"Екологічна безпека є передумовою для економічного та соціального розвитку. Тому ми маємо знайти рішення і ресурси якнайкраще захистити та відновити нашу природу та екологію", - наголосив український прем'єр.
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