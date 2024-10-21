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Конноллі розповів, що Україні необхідно зробити для вступу у НАТО

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Президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі заявив, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі, але необхідно відновити свій суверенітет та територіальну цілісність.

Про це Конноллі розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

«Зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства. Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців – в б хотів би стати членом НАТО ще учора. Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено», - сказав Конноллі.

Він зазначив, що оптимальний сценарій вступу України до НАТО передбачає приєднання всієї України після завершення війни та повного відновлення її територіальної цілісності.

«Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією», - зазначив Конноллі.

За його словами, президент США Джо Байден із симпатією ставиться щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО, але він не вдасться до якихось конкретних дій у цьому напрямі без консультацій з іншими союзниками по НАТО.

«Знову ж таки – він сфокусований на пріоритетах. А найпершим пріоритетом є завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях. Давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла, уся Україна – зі сходом України, півднем України і Кримом», - додав Конноллі.

Окрім того, він наголосив, що путін своїм рішенням вторгнутись в Україну зробив прорахунок майже на всіх рівнях.

«Намір був увійти маршем в Україну і маріонетковий режим буде створений протягом двох тижнів. Що з цього вийшло? Вже понад два з половиною роки українське військо вимотує росіян», - зазначив Конноллі.

Конноллі
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