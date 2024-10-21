Wall Street Journal: Трамп пригрозив путіну ударом по центру москви

Ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пригрозив російському диктатору володимиру путіну ударом по центру москви. Про це Трамп розповів на зустрічі з редакторами The Wall Street Journal.
Експрезидент пригадав, як сказав путіну: «володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару просто по центру чортової москви».
Трамп також додав, що говорив російському диктатору: «Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору».
Політики не став уточнювати, коли і за яких обставин відбулася ця розмова з путіним.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що володимир путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.
До слова, Дональд Трамп у 2017 році питав у володимира путіна поради щодо України, і путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши путіна висловити свою думку.
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