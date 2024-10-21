Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Wall Street Journal: Трамп пригрозив путіну ударом по центру москви

130

Ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пригрозив російському диктатору володимиру путіну ударом по центру москви. Про це Трамп розповів на зустрічі з редакторами The Wall Street Journal.

Експрезидент пригадав, як сказав путіну: «володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару просто по центру чортової москви».

Трамп також додав, що говорив російському диктатору: «Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору».

Політики не став уточнювати, коли і за яких обставин відбулася ця розмова з путіним.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що володимир путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.

До слова, Дональд Трамп у 2017 році питав у володимира путіна поради щодо України, і путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши путіна висловити свою думку.

Трамп
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 21 октября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
Суббота, 19 октября 2024
Пятница, 18 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023