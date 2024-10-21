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Зеленський: Нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як КНДР буде вчитися сучасної війни

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Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів протистояти залученню росією Північної Корї до війни проти України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про "фактично вступ ще однієї держави у війну проти України".

"У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - зазначив президент.

Водночас Зеленський подякував лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни. Про постачання зброї з Північної Кореї в росію. Про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу".

Зеленський
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