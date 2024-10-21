Зеленський: Нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як КНДР буде вчитися сучасної війни

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів протистояти залученню росією Північної Корї до війни проти України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про "фактично вступ ще однієї держави у війну проти України".

"У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - зазначив президент.

Водночас Зеленський подякував лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни. Про постачання зброї з Північної Кореї в росію. Про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу".