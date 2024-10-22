Зеленський підписав законопроєкт про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво).

Про це йдеться в картці документу.

Зазначається, що закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в електронній системі закупівель Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

Також закон встановлює, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, поточного ремонту з розробленням проектної документації, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Ці документи мають додаватись до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, включаючи виконання робіт з будівництва автомобільних доріг чи надання послуг з ремонту автомобільних доріг.

Крім того, закон визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов’язково має міститись у таких документах, а саме: найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Таким чином, прийняття закону про "прозоре будівництво" дозволить забезпечити дотримання міжнародного стандарту забезпечення прозорості та підзвітності під час використання публічних коштів, а оприлюднення документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси матиме превентивну функцію та сприятиме запобіганню корупційним діям і зловживанням.

При цьому прозорість будівельних закупівель підвищить доступність до будівельного ринку та конкуренцію на ньому.

За словами голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, після набрання законом чинності усі без винятку замовники тендерів на будівництво, у тому числі дорожнього, будуть зобов’язані оприлюднити на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) упродовж трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

"Разом з цінами замовники, як і раніше, оприлюднюватимуть договір з будівельним підрядником із усіма додатками", - додала вона.

Як повідомляла Радіна в липні, після ухвалення законопроєкту № 11057 у першому читанні, на будівельні закупівлі за останні два роки було витрачено щонайменше 520 мільярдів гривень бюджетних коштів.

"У 80% випадків кошториси закуплених робіт — закриті і сховані. Замовники оприлюднюють лише загальну суму договору, яка не пояснює геть нічого. Коли ж нам вдається отримати кошторис робіт, ми часто знаходимо там завищення цін на будівельні матеріали у декілька разів", - йшлося в її повідомленні.

За її словами, законопроєкт № 11057 зобов’яже замовників будівництва оприлюднювати в Прозорро ціни на матеріальні ресурси (цеглу, дерев'яні колоди тощо) протягом трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

"Маємо доказ тому, що такий підхід дозволяє заощаджувати бюджетні кошти і попереджає завищення цін. У 2023 році ми зобовʼязали оборонних замовників оприлюднювати на Prozorro ціни за одиницю продуктів харчування для військових і інші незбройні товари. За даними Рахункової палати, щонайменше 8 мільярдів гривень склало зменшення цін на відповідні товари після запроваджених змін (при сукупних витратах на харчування на рік у 40 мільярдів гривень)", - зауважила голова комітету.