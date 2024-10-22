Фінмоніторинг виявив фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на понад 53 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України у січні – вересні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 53,1 млрд грн.

Про це повідомив Держфінмоніторинг, передає Укрінформ.

"За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал)... У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За 9 місяців 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій становить в еквіваленті 6,1 млрд грн.

Крім того, за звітний період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 109 матеріалів, пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку російської федерації проти України та іншими загрозами національній безпеці.

Зазначається, що основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму, військовою агресією з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.