Фінмоніторинг виявив фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на понад 53 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України у січні – вересні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 53,1 млрд грн.
Про це повідомив Держфінмоніторинг, передає Укрінформ.
"За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал)... У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
За 9 місяців 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій становить в еквіваленті 6,1 млрд грн.
Крім того, за звітний період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 109 матеріалів, пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку російської федерації проти України та іншими загрозами національній безпеці.
Зазначається, що основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму, військовою агресією з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023