Міндовкілля: На відновлення лісів, знищених пожежами та бойовими діями, може знадобитися 90 років

На відновлення лісів, знищених пожежами та бойовими діями, може знадобитися 90 років. Це серйозно позначиться на екології України та регіону загалом.

Як пишуть Українські новини, про це розповіла перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

Внаслідок збройної агресії російської федерації зафіксовано понад 6 тисяч випадків завдання шкоди навколишньому середовищу. Загальна сума екологічних збитків перевищує 2,6 трильйона гривень.

Пріоритетами відновлення є розмінування заповідних територій та лісів, закупівля необхідного обладнання, проведення довгострокового моніторингу компонентів навколишнього середовища та моделювання розвитку ситуації.

"Ми розуміємо, що попереду в Україні стоїть питання відновлення. І відновлюватися нам потрібно буде екосвідомо, щоб відбудувати в тому числі й нашу промисловість за новими, сучасними екологічними підходами", - зазначила Крамаренко.

Природа має здатність відновлюватися, але ми, як люди, які постійно використовують її ресурси, повинні максимально їй допомагати і, звичайно ж, не шкодити.