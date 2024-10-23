Депутатка пояснила, чи передбачено покарання учнів за спілкування російською мовою на перервах

Зміни до закону "Про освіту" не передбачають покарання учнів за спілкування російською мовою на перервах.
Про це повідомила у Facebook ініціаторка законопроекту №12086, народна депутатка Наталія Піпа.
"Перше питання, яке чую найчастіше: "Чи будуть карати або штрафувати дітей за порушення? Чи з’явиться мовна поліція?" Відповідь проста: ні. Ніхто не буде карати або штрафувати дітей. Законопроєкт передбачає, що засновники, керівники та педагоги мають сприяти створенню українськомовного середовища через бесіди, роз’яснення та заохочення, а не покарання. Конкретні заходи будуть прописані в підзаконних актах, які Кабмін і МОН розроблять у разі прийняття закону", - пояснила Піпа.
При цьому вона додала, що з вчителями ситуація дещо інша.
"Законопроєкт підкреслює, що будь-яка взаємодія на території закладу освіти, включно з перервами, має відбуватися державною мовою, оскільки це частина освітнього процесу. Педагоги вже зараз зобов’язані спілкуватися українською мовою згідно з чинним законодавством... За порушення цих норм відповідальність існує вже сьогодні. Уповноважений із захисту державної мови має право складати протоколи та виносити постанови про адміністративні штрафи", - пояснила депутат.
Ініційовані нею зміни не запроваджують додаткових санкцій для вчителів, а лише уточнюють вже чинні правила.
"Основна мета законопроєкту 12086 - уточнити, що перерва і інші активності на території закладу освіти - це теж освітній процес. Він не має на меті карати учнів і батьків. Тож жодних "мовних поліцейських" чи покарань для дітей не буде. Наша мета – сприяти створенню сприятливого україномовного середовища через діалог і підтримку", - падкреслила Піпа.
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