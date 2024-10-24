З 2025 року МО України збільшило терміни закупівлі для ЗСУ фермерської продукції

Міністерство оборони збільшило з 2025 року терміни закупівлі для Збройних сил фермерської продукції, зокрема свіжих сезонних фруктів та овочів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Укрінформ.

«Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Відповідні зміни зафіксовані в оновлених «Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування».

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне застосовувати оновлені правила з 2025 року.