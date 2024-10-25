Міноборони встановило нові вимоги до контролю за якістю військової форми

Встановлено нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Технічний огляд та випробування зразків товару проводитимуть за сучасними методиками, які відповідають міжнародним стандартам.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
"Новий стандарт контролю якості речового забезпечення військових, який розробило Центральне управління контролю якості Міноборони, набув чинності цього місяця. Документ розроблено на запит військових, адже під час війни вимоги до якості речового забезпечення особливо зросли, а технологічний розвиток у виробництві матеріалів та засобів захисту значно прискорився", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міністерство оборони постійно працює над удосконаленням контролю якості усіх товарів для наших військових. Новий сучасний стандарт допоможе постачальникам краще розуміти свої права та обов’язки.
"У ньому встановлено, як саме відбувається контроль якості на всіх етапах постачання: проведення вхідного контролю сировини та комплектуючих, перевірка контрольних зразків товару, проведення приймального контролю товару за якістю", - зазначається в повідомленні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023