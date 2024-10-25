МО України: Виробники можуть онлайн подавати заявки на кодифікацію нових зразків озброєння та військової техніки

Відтепер заявки на кодифікацію нових зразків озброєння та військової техніки їхні виробники можуть подати в режимі онлайн. Відповідна функція вже доступна через офіційний сайт Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

На офіційному сайті у розділі "Актуально" розміщено банер "Арсенал" Вікно для виробників ОВТ". Перейшовши на сторінку, виробники ОВТ можуть скористатися активним посиланням Вікно для виробників ОВТ (mod.gov.ua).

Доступ до послуги відбувається через авторизацію за допомогою id.gov.ua. Дані, які вносить розробник, надійно захищені.

За словами начальника Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковника Володимира Рочняка, для зручності на сторінці були розміщені зразки документів, які мають заповнити розробники ОВТ.

Вони згруповані за окремими найпопулярнішими номенклатурами ОВТ: засоби РЕБ, БпАК, боєприпаси для БпАК, наземні роботизовані комплекси. Виробник має залишити свої контактні дані, електронну пошту. На вказану адресу розробник отримуватиме сповіщення про зміни статусу заявки. Кожен виробник ОВТ отримає контактні дані фахівця з МОУ, який здійснює супровід заявки.

Які документи необхідні для подачі заявки на кодифікацію:

лист-опис з найменуванням, призначенням та ТТХ зразка ОВТ;

програма та методики проведення випробувань зразка ОВТ;

акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики;

проєкт Технічних умов на зразок ОВТ;

опис наявного комплекту робочої конструкторської документації.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зауважив, що українським воїнам на фронті потрібно більше сучасної зброї та техніки, і саме для цього відомство створює максимально сприятливі умови для виробників ОВТ.

Зокрема, було скорочено процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 діб, а також оптимізовано багато організаційних процесів. Також було запущено проєкт "Залізний полігон" - можливість для виробників ОВТ безкоштовно випробовувати свої вироби на військовому полігоні ще на різних стадіях виробництва.

З додаткових питань щодо процесу кодифікації виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].