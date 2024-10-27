Reuters: Найбільший у світі виробник чипів не знає, як його чипи опинилися у Huawei

Компанія TSMC, найбільший у світі виробник чипів, призупинила постачання китайському розробнику мікросхем Sophgo після того, як її продукцію було знайдено на ШІ-процесорі від Huawei.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела.
За їхніми даними, Sophgo замовила у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) чипи, котрі, як з’ясувалося, збігалися з мікросхемою, що була виявлена на процесорі Ascend 910B від Huawei.
При цьому журналісти Reuters не змогли визначити, як саме чип опинився на продукті Huawei.
Зазначається, що заради захисту національної безпеки США Huawei заборонено купувати таку технологію з 2020 року.
Міністерство торгівлі США вже заявило, що йому відомо про потенційні порушення експортного контролю. Але у відомстві не можуть прокоментувати, чи проводиться з цього приводу якесь розслідування.
За словами джерела, близько двох тижнів тому TSMC повідомила про таку знахідку владі Тайваню та США та водночас розпочала власне детальне розслідування.
TSMC, найбільший у світі виробник чипів, цього тижня заявив, що не постачав товари Huawei від середини вересня 2020 року.
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