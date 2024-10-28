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МВС України: Останнім часом жертвами шахраїв часто стають родини військослужбовців

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Родини військослужбовців останнім часом часто стають жертвами шахраїв. Правоохоронці дали дієві поради, як цьому завадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Шахраї використовують різні схеми для виманювання коштів у родичів українських військових. Для того, щоб убезпечити себе від зловмисників, варто дотримуватися кількох простих порад", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять не довіряти незнайомим особам, які за гроші пропонують допомогу у розв'язанні питань, пов'язаних з військовополоненими.

"Достовірну інформацію про стан розшуку своїх зниклих родичів, ви можете отримати звернувшись до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за телефоном "гарячої лінії" 1698", - зазначають у МВС.

Під час розміщення публікацій про своїх зниклих або загиблих родичів в інтернеті, уникайте оприлюднення конфіденційної інформації, яка може бути використана зловмисниками.

"Якщо хтось вимагає у вас гроші нібито у якості повернення боргів ваших зниклих або загиблих родичів, негайно повідомляйте про такі випадки до Національної поліції за номером 102", - радять правоохоронці.

військослужбовці
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