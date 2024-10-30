Шмигаль: З початку року українцям було нараховано і виплачено близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг

За десять місяців 2024 року українцям було нараховано і виплачено близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг. Цієї зими субсидії будуть за обсягом не меншими, ніж минулого року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг.
Шмигаль нагадав, що нараз діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону.
"Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин", - наголосив очільник уряду.
Також Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок узимку, повідомила пресслужба уряду.
Виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.
Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету, а розмір виплат розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня доходу домогосподарств.
"Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань", – підкреслили в уряді.
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