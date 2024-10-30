Шмигаль: Ініційована Зеленським виплата кожному українцю по 1000 гривень має три ключові цілі

Ініційована президентом Володимиром Зеленським виплата кожному українцю по 1000 гривень має кілька цілей.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, є три ключові цілі:

матеріально підтримати українські родини, зокрема, через труднощі, з якими вони стикнуться взимку;

активізувати внутрішній попит на українські послуги;

продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги.

Програма виплат стосується як дорослих, так і дітей.

"Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - сказав Шмигаль.

Заявку на отримання 1000 грн можна подати через "Дію" до кінця зими. Кошти надійдуть на карту "Національного кешбеку". Їх можна буде витратити протягом 2025 року на деякі товари та послуги українського виробництва, а також сплатити комуналку, ліки та донати на ЗСУ.

Програма зимової єПідтримки розглядається як частина великого пакета допомоги та орієнтована передусім на послуги, які надає малий і середній бізнес.