НАТО і ЄК: Співпраця росії та КНДР становить загрозу для європейської безпеки та глобального миру

Після залучення військ КНДР у війну в Україні, генсек НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю військового блоку та ЄС.

Політики заявили, що відправлення солдатів КНДР до РФ для підтримки війни проти України – це суттєва ескалація.

На їхню думку, така співпраця росії та КНДР становить загрозу для європейської безпеки та глобального миру.

«Ці держави кидають виклик нашим спільним інтересам, цінностям та демократичним принципам, використовуючи різні засоби – політичні, економічні, технологічні та військові», – йдеться у заяві політиків.

Реагуючи на ці загрози, генсек НАТО і голова Єврокомісії домовилися створити нову цільову групу високого рівня для зміцнення наявної співпраці НАТО-ЄС.

Очікується, що першу зустріч буде заплановано найближчими тижнями.

Вони також погодилися, що партнерство НАТО та ЄС в умовах “все більш небезпечного світу” має життєво важливе значення для захисту та збереження миру, свободи та процвітання.