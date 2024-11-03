Зеленський: росія використовує для атак по Україні "шахеди" і ракети із західними компонентами

рф збільшує кількість повітряних атак, використовуючи для цього "шахеди" і ракети із західними компонентами, світу потрібно більше працювати, щоб контролювати експорт спеціальних деталей і ресурсів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні насамперед подяка нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "шахедів" і ракет. росія поступово збільшує цю активність. І для цього досі може, на жаль, використовувати західні компоненти", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу ввечері.

Президент нагадав, що за жовтень рф використала понад 2 тис. "шахедів" проти України.

"Така кількість "шахедів" - це понад 170 тисяч компонентів, які мають бути заблоковані для постачання в росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Усе це постачається в росію з-за кордону", - наголосив Зеленський.

За його словами, це - багато мікровнесків у російський терор від компаній із Китаю, Європи, Америки.

"Це знову і знову повертає світ до необхідності працювати набагато більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей і ресурсів. Щоб не давати росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти росії за цю війну", - зазначив глава держави.

Він також додав, що компоненти з інших країн містяться і в російських ракетах. Зеленський наголосив, що "боротися проти російських ударів - означає боротися, зокрема, за силу санкцій проти росії".

"Санкції повинні збільшуватися, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій - це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють росії також допомагати нарощувати м'язи режимів в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна небезпека. І тільки глобальним, спеціальним тиском це можна подолати", - підсумував глава української держави.