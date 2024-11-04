GSE: Україна 1 листопада розпочала сезон відбору природного газу зі своїх ПСГ

Україна 1 листопада 2024 року розпочала сезон відбору природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ), свідчать дані асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).
Якщо 30 і 31 жовтня фіксувалося невелике заповнення сховищ, то 1 листопада обсяг їх заповнення зменшився на 0,05%.
Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов 31 жовтня на своїй сторінці у фейсбуці констатував, що в українських містах активно розпочинається опалювальний сезон.
Він нагадав, що Україна в період опалювального сезону 2023/2024 використала близько 6,7 млрд куб. м газу зі своїх підземель, і в сезон 2024/2025 розраховує на такі самі показники.
Нагадаємо, у листопад 2023 року Україна ввійшла з запасами в ПСГ 16 млрд куб. м. Загалом за опалювальний сезон-2023/24 зі сховищ відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.
Україна планувала ввійти в опалювальний сезон-2024/2025 із запасами газу в ПСГ щонайменше 13 млрд куб. м. Водночас низька активність закачування газу нерезидентами змусила "Нафтогаз" закуповувати газ і складувати його в ПСГ України в режимі "митний склад" (МС).
Чернишов на початку жовтня в коментарі "Енергореформі" зазначав, що на 1 листопада закупівля компанією газу в режимі МС, що здійснюється як резерв за рахунок кредиту ЄБРР, становитиме близько 0,5-0,6 млрд куб. м.
За даними ексміністра енергетики Ольги Буславець, загалом запаси в ПСГ України станом на 1 листопада 2024 року становили 12,9 млрд куб. м.
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